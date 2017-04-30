Papa'dan Kuzey Kore Krizine Uluslararası Arabulucu Çağrısı

ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan krize, Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'dan uluslararası arabulucular vasıtasıyla diplomatik çözüm önerisi geldi.



Mısır'a iki günlük bir ziyarette bulunan Papa Francesco, dün Kahire'den Roma'ya dönüşü sırasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, Kuzey Kore krizini hatırlatarak "Bir nükleer savaştan söz ediliyor. (ABD Başkanı Donald) Trump'la ve diğer liderlerle görüşürseniz ne söyleyeceksiniz?" diye sorması üzerine Papa şunları söyledi:





"Onları, sorunları diplomasi yoluyla çözmek için çalışmaya davet edeceğim. Diyaloğu kolaylaştırabilecek, kendilerini arabulucu olarak öneren taraflar var. Örneğin Norveç gibi yardıma her zaman hazır olan ülkeler var. Seçilmesi gereken yol, müzakare ve diplomatik çözüm yoludur."





Daha önce de dünyanın birçok bölgesinde yaşanan çatışmaları "parçalar halinde bir dünya savaşı" olarak niteleyen Papa, bu benzetmesini yineledi ve "Müzakere çağrısı yapıyorum, çünkü burada söz konusu olan insanlığın geleceğidir. Bugün genişletilmiş bir savaş insanlığın büyük kısmını yok edebilir, bu korkunç bir şey! Artık duralım, diplomatik çözümler arayalım" diye konuştu.





Papa ayrıca, Birleşmiş Milletler'in liderlik kapasitesinin "zayıfladığı" eleştirisinde de bulundu ve BM'yi "liderlik görevini yeniden üstlenmeye" çağırdı.



Mülteci kamplarına toplama kampı benzetmesi



Papa Francesco, sıklıkla değindiği ve Batı'nın politikalarını eleştirdiği göç kriziyle ilgili de konuştu. Papa daha önce göçmenlerin tutulduğu merkezleri "toplama kamplarına" benzetmiş ve bu yüzden hem Yahudi cemaatlerinden hem de Almanya'dan bazı kesimlerin tepkisini çekmişti. Bir gazetecinin bu tepkileri hatırlatıp "toplama kampı" benzetmesinin bir "dil sürçmesi" olup olmadığı sorması üzerine Papa'nın yanıtı şöyle oldu:





"Dil sürçmesi değildi. Gerçekten toplama kampları olan mülteci kampları var. Belki İtalya'da ve başka yerlerde de bunlardan var. İnsanlar dışarıya çıkmalarına izin verilmeden bir kampta kapalı tutulduğunda ne yapabilirler... Kapalı tutulmak lager (toplama kampı) teşkil eder."

Türk göçmenler örneği



Papa bu benzetmenin Almanya'da bazılarını kızdırmasıyla ilgili olaraksa, "Almanların entegrasyon başarısını hep övdüm. Almanya'da okurken Frankfurt'ta topluma entegre olmuş ve normal bir hayat yaşayan çok sayıda Türk gördüm" dedi.





Bir gazeteci de, Papa'nın Mısır'da yaptığı bir konuşmada "popülist demagoji" eleştrisinde bulunduğunu hatırlatarak, Fransa'da gelecek hafta sonu yapılacak seçimlerde "Fransız Katolikler de aşırı sağdaki popülist birine oy vermeye meyilli görünüyorlar, onlara ne söylemek istersiniz?" diye sordu.





Papa bu soruya yanıt verirken, "Her ülke istediği seçimi yapmakta özgürdür. (Fransa'nın) İç politikasını bilmiyorum. Avrupa'nın dağılma tehdidi altında olduğu bir gerçek. Korku yaratan ve bu olguyu güçlendiren bir sorun var: Göç sorunu. Fakat unutmayalım ki, Avrupa yüzyıllar boyunca göçmenler tarafından yapıldı, o göçmenler biziz" ifadelerini kullandı.