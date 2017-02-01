Panthera 'Hayat İçin Kürkler' Projesiyle Leoparları Kurtarıyor





Güney Afrika, Zulu'da en az 1.200 erkek Shembe taraftarı leopar desenli tören kıyafetleriyle dans ediyor. Bu geleneğin amacı ise leopar kadar güçlü olmak. Fakat leoparlar yaşam alanlarının kaybı, derileri için yasadışı avlanma ve diğer faktörler yüzünden sayıları her geçen gün azalıyor.



Panthera koruma grubu, 2013 yılında 'Hayat İçin Kürkler' projesini başlattı. Panthera'ya göre, Shembe taraftarlarının derilere olan talebini karşılamak için bölgede yılda yaklaşık 1.500 ve 2.500 leopar öldürülüyordu. Panthera koruma grubu, Shembe taraftarlarına 14.000'den fazla sahte leopar deriyi bağışladığını ve kampanyanın sonucunda gerçek leopar keçisi talebinin yüzde 50 oranında düştüğünü açıkladı.



Koruma uzmanları, sahte cilt kampanyalarını leoparın tören kıyafetlerine dahil edildiği diğer etnik gruplara ve Afrika ülkelerine yaymayı umuyorlar.



Konuyu Leopar Koruma derneği Kurucusu Fred Berrange anlatıyor:



"Bir sürü leopar ölüyor ve maalesef leopar diğer hayvanlar gibi çoğalmıyor, yavaş bir üreme sürecine sahip. Önemli bir sorunumuz daha var. Bir leopar en fazla üç bebeğe hayat verirken bu üç yavrudan anca bir tanesi hayatta kalabiliyor. Genelde hayatta kalan yavruların yarısı bir yaşını geçmeden ölüyor.



Koruma grubu, taklit leopar derilerinin gerçek ögeye göre çok daha ucuz bir alternatif olmasının yanı sıra yağmurda daha dayanıklı olduğunu da belirtiyor. Taklit versiyonları genelde on yıllar sonra değiştirilmesi gereken gerçek kürklerden daha parlak ve daha düzgün görünüyor.



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Tags: Tekstil leoparları Panthera Hayvan kurtarıyor İçin Güney Afrika Hayat projesiyle Kürkler Gelenek Gepost: 01 februari 2017