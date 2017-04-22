BODRUM'da 54 yaşındaki Yavuz Önbaş, tek başına kaldığı pansiyonda ölü bulundu.



Kumbahçe Mahallesi 2420 Sokak'taki bir pansiyonda yalnız yaşayan emekli beden eğitimi öğretmeni Yavuz Önbaş'ın bir süredir ortalıkta gözükmemesi ve odadan çıkmaması üzerine, meraklanan oda komşuları kontrol etti. Odada, Önbaş'ın hareketsiz halde yattığını görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Önbaş'ın öldüğü belirlendi. Vücudunda herhangi bir yara izi bulunmayan, kalp krizinden öldüğü sanılan Önbaş'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



- Muğla