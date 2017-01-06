Pansiyonda Kalan 23 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir lisenin pansiyonunda kalan 23 öğrenci, akşam yedikleri yemekten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.



Olay akşam saatlerinde Denizli'nin Tavas ilçesindeki bir lisenin pansiyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pansiyonda kalan 23 öğrenci, akşam yemeğinden sonra mide bulantısı, karın ağrısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleriyle nöbetçi öğretmene başvurdu. Şikayetlerin çoğalması üzerine nöbetçi öğretmen öğrencileri, Tavas Devlet Hastanesine götürdü. Öğrencilerin tahlillerinde zehirlenme şüphesine rastlanmadığı belirtildi. Pansiyonda akşam yemeğinde barbunya, pilav ve cacık olduğu belirtildi.



Öğrencilerin taburcu edildiği, bu sabah ders saatinde de okullarına gittikleri bildirildi. - DENİZLİ