Pankartlı Teşekkür
MAGESDER yönetim kurulu, Tekman Tünelinin yapılması için çaba sarf eden siyasilere teşekkür pankartı hazırlattı.
MAGESDER yönetim kurulu, Tekman Tünelinin yapılması için çaba sarf eden siyasilere teşekkür pankartı hazırlattı.
Mahallebaşı semtine asılan teşekkür pankartında şu ifadeler yer aldı:
"Tekman Tüneli Erzurum'a hayırlı olsun. Bu güzel yatırımdan ötürü Sağlık Bakanımız Recep Akdağ'a, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz'e teşekkür ediyoruz" - ERZURUM