Pankartlı Teşekkür

MAGESDER yönetim kurulu, Tekman Tünelinin yapılması için çaba sarf eden siyasilere teşekkür pankartı hazırlattı.



Mahallebaşı semtine asılan teşekkür pankartında şu ifadeler yer aldı:



"Tekman Tüneli Erzurum'a hayırlı olsun. Bu güzel yatırımdan ötürü Sağlık Bakanımız Recep Akdağ'a, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz'e teşekkür ediyoruz" - ERZURUM