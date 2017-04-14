Şanlıurfa'da 5 gün önce yaşanan pankart asma olayında mahkeme, DEDAŞ'ı haklı buldu.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da geçen pazar günü kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından üzerinde DEDAŞ yazısı ile logosu bulunan sepetli bir araçla siyasi içerikli bir pankart asılma fotoğrafı sosyal medyaya yansımıştı. Fotoğrafın sosyal medyada yayınlanmasının üzerine harekete geçen Dicle Elektrik Dağıtımı A.Ş. (DEDAŞ) yetkilileri, avukatları aracılığıyla konuyu mahkemeye taşıdı.



DEDAŞ Avukatı Müslüm Öncel'in Şanlıurfa 2.Sulh Ceza Hakimliğine başvurusu üzerine, mahkeme tarafından 5187 Sayılı Kanunun 3/2. maddesi kapsamında internet üzerinden 'TEDAŞ ve DEDAŞ ile ilgili bilinmeyen kişilerce üzerinde TEDAŞ yazısı ve logosu bulunan bir sepetli araç kullanılarak, siyasi içerikli pankart asan' şeklinde yapılan haberin medya ve sosyal medya platformları aracılığı ile yapılan yayınlara ait içeriklerin kaldırılmasına, içeriğinin yayından kaldırılmasının mümkün olmaması halinde yayınlara ilişkin URL adresine erişimin engellenmesine, içeriği barındıran internet siteleri ve sosyal platform hesaplarına erişimin engellenmesine, benzeri içeriklerin tespit edilmesi halinde verilen kararın tespit edilen içeriklere de uygulanmasına, kararın yerine getirilmesi amacıyla doğrudan erişim sağlayıcıları birliğine gönderilmesine karar verildi. - ŞANLIURFA