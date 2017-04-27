Paniğe Sebep Olan Şüpheli Valiz Boş Çıktı

Bilecik'te, demir korkuluklara iple bağlanan ve paniğe sebep olan sahipsiz tekerlekli valizin içi boş çıktı.



Bilecik Adliye Sarayı karşısının da bulunan çöp konteyneri yanındaki demir korkuluklara iple bağlanmış bir valiz gören vatandaşlar durumu hemen 155'i arayarak polis ekipleri haber verdi. Olay yerine gelen ekipler valiz etrafında çevre güvenliği alırken, sivil bir polis memuru valizde inceleme yaptı. Valizin boş olduğu anlayan ekipler, demir korkuluklara iple bağlanmış valizi ipinden kurtararak çöpe attılar. - BİLECİK