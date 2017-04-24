Panelvan Tırın Altına Girdi: 2 Yaralı

Erzincan'da tırın altına giren araçtaki 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Abbası Hamidreza (60) yönetimindeki 64 A 14610 plakalı tır, Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan mevkiinde Şaban Meşer (55) idaresindeki 06 MML 89 plakalı panelvanla çarpıştı. Kazada tırın altına giren panelvanda sıkışan sürücü Şaban Meşer ve Mustafa Doğruyol, olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



(Abdullah Aslan/İHA)