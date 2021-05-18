Pandemi destek başvurusu nasıl yapılır? Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama detayları

Pandemi destek başvurusu nasıl yapılır? Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama detayları merak ediliyor. 1100 TL sosyal yardımı başvurusu e-devlet sayfasından erişime açıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardım parası vereceğini duyurdu. İşte e-devlet sosyal yardımlaşma başvuru formu

Sosyal yardımlaşma başvuru nasıl yapılır? Şeklindeki sorular devlet desteği almak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle mağdur olan vatandaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen proje ile 1100 TL'lik destekten faydalanabilecek. Peki, Pandemi Sosyal Destek Ön Başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.

Bilindiği üzere 3. faz dönemi dinamik bir dönem olarak açıklanmış ve 4. faz yerine başvuruların 3. faz döneminden devam edeceği duyurulmuştu. Sosyal yardım ödemeleri devam ediyor ve 1100 TL pandemi başvuruları sürüyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana ödenen Pandemi sosyal destek yardımı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhtiyaç sahibi hanelere 1000 lira verilen nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz." dedi.

SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır. Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır. Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir. Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1100 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar yararlanamayacak.

PANDEMİ SOSYAL DESTEK SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın. Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU VE SONUÇ SORGULAMA SAYFASI