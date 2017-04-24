Pancar Toplarken Uçurumdan Yuvarlandı

Hakkari'de pancar toplamak için dağlık alana çıkan bir vatandaş, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre olay, önceki gün il merkezine bağlı eski Oğul köyü yakınlarındaki dağlık bölgede meydana geldi. Burada pancar toplayan 7 çocuk babası Hasan Tarhan (59) isimli vatandaş, dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlandı. Ağır yaralı olarak Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan Tarhan, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.



İl Özel İdaresinden emekli olan Tarhan, Kıran Mahallesi'ndeki aile mezarlığında yüzlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi. - HAKKARİ