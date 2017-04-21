Pancar Toplarken Uçuruma Yuvarlandı

Batman'ın Sason ilçesinde pancar toplamak için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlanan şahıs, jandarma ve güvenlik korucuları tarafından kurtarıldı.



Olay, Sason ilçesi Helkız Dağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesinin geçimini sağlamak için sabah saatlerinde dağa çıkarak pancar toplayan 51 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Kemal Kılıç, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek 30 metre yükseklikten düştü. Düştüğü yerde mahsur kalan Kılıç, köylülerin tüm çabalarına rağmen bulunduğu yerden çıkarılamadı. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve güvenlik korucuları, Kılıç'ı bulunduğu yerden çıkardı. Kılıç, hazır bekletilen ambulansla ilçedeki devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - BATMAN