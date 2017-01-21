Pancar Nakliyesi Taşıyıcıları Rahatlattı

Sarayönü ilçesinde, ilçe kantarında toplanan 25 bin ton şeker pancarı, işlenmek üzere Ilgın Şeker Fabrikası'na taşınıyor.



Taşıma ihalesini kazanan Sarayönü Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mustafa Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pancar taşıma işinin kooperatif üyelerine ekonomik açıdan önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.



Kooperatif bünyesinde geniş ve güçlü bir filo bulunduğunu belirten Önal, "Aldığımız iş küçümsenmeyecek bir iş. Bu işi alabildiğimiz için üye arkadaşlarımız son derece memnunlar. Bu kantarda, toplanan şeker pancarlarını bir ay içinde fabrikaya çekeceğiz. Aldığımız bu iş, taşıyıcı esnafına rahat bir nefes aldıracak. Bunun yanında ilçe esnafına da dolaylı yoldan katkı sağlayacak." dedi.