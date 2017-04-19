Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe Maçının Ardından - Zeljko Obradovic

THY Avrupa Ligi play-off ilk maçında Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods ekibini 71-58 yenen Fenerbahçe, seride hem saha avantajını lehine çevirdi hem de Türk takımlarının bu rakibe karşı deplasmandaki şansızlığını sonlandırdı.

Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe Maçının Ardından - Zeljko Obradovic

THY Avrupa Ligi play-off ilk maçında Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods ekibini 71-58 yenen Fenerbahçe, seride hem saha avantajını lehine çevirdi hem de Türk takımlarının bu rakibe karşı deplasmandaki şansızlığını sonlandırdı.

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