Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe Maçının Ardından - Zeljko Obradovic
THY Avrupa Ligi play-off ilk maçında Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods ekibini 71-58 yenen Fenerbahçe, seride hem saha avantajını lehine çevirdi hem de Türk takımlarının bu rakibe karşı deplasmandaki şansızlığını sonlandırdı.
THY Avrupa Ligi play-off ilk maçında Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods ekibini 71-58 yenen Fenerbahçe, seride hem saha avantajını lehine çevirdi hem de Türk takımlarının bu rakibe karşı deplasmandaki şansızlığını sonlandırdı.
sponsored ads