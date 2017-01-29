Panama'da Eski Diktatör Beyin Ameliyatı İçin Tahliye Edildi





Panama'da eski diktatör Manuel Noriega beyin tümörü ameliyatı için cezaevinden tahliye edildi.



Kaldığı cezaevinden yoğun güvenlik önlemleri altında ayrılan Noriega 15 Şubat tarihindeki ameliyatı öncesi kızının evinde gözetim altında tutulacak.



Ameliyatın ardından 28 Nisan'a kadar dinlenecek olan Noriega'nın cezaevine dönüp dönmeyeceğine daha sonra karar verilecek.



1983-89 yılları arasında Panama'yı yöneten 82 yaşındaki Noriega, ABD işgali sonrası iktidardan uzaklaştırıldı.



Noriega uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama, haraç toplama ve cinayet suçlarından 30 yıl hapse mahkum edildi.



Auteur: euronews-tr



Tags: beyin eski diktatör tahliye Panamada Panama Manuel Noriega edildi Cezaevi Sağlık ameliyatı için Gepost: 29 januari 2017