Panama Belgeleri" Skandalındaki Hukuk Firmasının Ortakları Kefaletle Serbest Bırakıldı

PANAMA Kamuoyunda "Panama Belgeleri" olarak adlandırılan, Orta Amerika ülkesi Panama'da binlerce gizli off-shore banka hesabıyla ilgili belgelerin ifşa olmasıyla patlak veren skandalda, hesapları düzenleyen hukuk firması Mossack-Fonseca'nın iki ortağı, yargılandıkları davada kefaletle serbest bırakıldı.



Panama mahkemesi, şubatta Brezilya'da devlete ait petrol şirketi Petrobras ile ilgili rüşvet skandalındaki rolleri nedeniyle tutuklanan, Mossack-Fonseca ortakları Jurgen Mossack ve Ramon Fonseca'nın kefaletle serbest bırakılarak tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.



İkili davada kara para aklama ve rüşvete aracılık etme suçlarından yargılanıyordu.



Mossack-Fonseca'nın uluslararası müşterilerine ait off-shore yatırım faaliyetleri, geçen yıl nisan ayında merkezi Washington'da bulunan Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından "Panama Belgeleri" adıyla yayımlanmıştı. Dünyanın birçok ülkesinden üst düzey siyasetçi ve iş adamının adının geçtiği belgeler, yolsuzluk soruşturmalarına ve üst düzey istifalara sebep olmuştu.



"Panama Belgeleri"nde çok sayıda kişi ve şirketin, uluslararası vergi kaçakçılığı ve kara para aklama gibi amaçlarla off-shore şirketler ve hesaplar üzerinden finansal işlem yaptığı öne sürülmüştü.