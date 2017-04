Pamukta Yeni Milli Çeşitler Çiftçinin Hizmetinde

ÖMER FANSA - Adana'da Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve özel sektör iş birliğiyle yapılan ıslah çalışması sonucu pamukta emsallerine göre daha verimli 6 yeni çeşit pamuk elde edildi.



Türkiye'de 2016 üretim sezonunda 416 bin hektar ekim alanında 2 milyon 100 bin ton olarak elde edilen pamukta tohumların yüzde 70'inin yurt dışından temin edilmesi nedeniyle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) çalışma başlattı.



TAGEM tarafından desteklenen Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce yapılan ıslah çalışması sonucu, ADN 712 ve ADN 123 pamuk çeşitleri ile çeşitli enstitüler ve özel sektör iş birliğinde yürütülen çalışmalar sonucu MAY 344, MAY 355, MAY 455 ve MAY 505 pamuk türleri geliştirildi.



Verim değerleri yönüyle üretici ve çırçır fabrikaları, lif kalite yönüyle de tekstilcilerin ihtiyaçlarını karşılayacak özellikte olan bu çeşitlerden MAY 455 ve MAY 505'in bölgede yaygın olarak ekilen çeşitlere göre ve farklı çevre koşullarına adaptasyon yönünden verim şampiyonu olduğu tespit edildi.



Elde edilen 6 pamuk çeşidinin tohum üretim ve satış hakkı, özel sektöre devredilerek ticarete kazandırıldı.



TAGEM Genel Müdürü Nevzat Birişik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50 araştırma enstitüsü, 6 bin 200 eleman ve 200 bin dönüm araziye sahip TAGEM'in Türkiye'nin en büyük araştırma organizasyonu olduğunu söyledi.



Birişik, ıslah çalışması sonucu ADN 712, ADN 123, MAY 344, MAY 355, MAY 455 ve MAY 505 pamuk çeşitlerinin elde edildiğini belirtti.



Söz konusu çeşitlerin elde edilmesi kadar özel sektöre devrinin de önemli olduğunun altını çizen Birişik, "Çünkü özel sektör bunun değerini takdir ediyor. Bu pamuk tohumları aynı zamanda ihraç edilecek. Türkiye sadece pamuk ve kendi tohumun üreten değil, dünyaya nitelikli pamuk tohumu ihraç eden bir ülke olacak. Özellikle ihracatta, dış ticaret dengesinde cari açığın kapanmasında bu çok önemli bir şey. Çünkü pamuk tohumu katma değer açısından diğer ürünlerden çok daha yüksektir." diye konuştu.



"Pamuk ekimi yüzde 20 artacak"



Birişik, Türkiye'de tüm tarımsal ve doğal kaynakların en ekonomik kullanılması projesi olan Milli Tarım Projesi'yle tarımsal ürün üretim planlamasının gerçekleşeceğini belirtti.



Herhangi bir ürünü, coğrafi, su varlığı, iklim olarak en ekonomik nerede yetişiyorsa devlet olarak orayı daha çok destekleme kapsamına aldıklarını ifade eden Birişik, şunları kaydetti:



"Bu yönüyle Türkiye'nin herhangi bir ilçesinde o ilçenin ekolojisine, iklimine toprağına uygun ürünler seçildi ve destekleme kapsamına alındı. Elimizdeki veriler bu yıl pamuk ekim alanlarının yüzde 20 kadar artacağını işaret ediyor. Bu memnuniyet verici bir şey. Türkiye, güçlü bir tekstil endüstrisi olan bir ülkedir. Dolayısıyla her türlü pamuk üretimi izim açımızdan hem tarımsal değeri hem de sanayi değeri açısından kıymetlidir. Ümit ediyorum ki bu destekleme kapsamında hem uygun alanlara ekim yapıldığı için verim artar ayrıca devletin vermiş olduğu 95 kuruş civarında destekleme de çiftçinin memnuniyetini artırır. Ben pamuk artışının bu yıl yüzde 20 ise gelecek yıl bir miktar daha artabileceğine, bugünkünden daha geniş alanlara ekileceğine inanıyorum."