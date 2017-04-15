Pamuklar Macera Ormanında
Bir tarafta macera ormanına yanlışlıkla gelen şakacı pamuk ve kimyacı pamukDiğer tarafta pamukların baş belası, yine yanlışlıkla gelen tetrancus...VeeMacera ormanında yaşayan çınar ağacı...
Bir tarafta macera ormanına yanlışlıkla gelen şakacı pamuk ve kimyacı pamuk
Diğer tarafta pamukların baş belası, yine yanlışlıkla gelen tetrancus...
Vee
Macera ormanında yaşayan çınar ağacı...
Tetrancus'un zarar vermek istediği çınar ağacını korumak isteyen pamuklar bakalım başarılı olabilecekler mi?
Süre: 50 Dakika
Yaş Sınırı: 3 yaş ve üzeri izleyiciler içindir.
Koreografi: DAMLA YEŞİLOVA
Oyuncular: EMRE BERKAY DİNKÇİ – ELİF ÇELİK – EMRE SAĞLAM – NUSRET TOSUN – ÖNDER SARAR
Yazan: ÖNDER SARAR
Yöneten: ÖNDER SARAR
3 yaş ve üzeri izleyiciler içindir.
Detaylar :
İl : Kocaeli
İlce : Merkez
Mekan : Alternaif Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Kemalpaşa Mah. İnönü Cad. 84/A
Başlangıç Saati : 15.04.2017 16: 30: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 17: 30: 00
Kategori : Pamuklar Macera Ormanında
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır