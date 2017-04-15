Pamuklar Macera Ormanında

Bir tarafta macera ormanına yanlışlıkla gelen şakacı pamuk ve kimyacı pamukDiğer tarafta pamukların baş belası, yine yanlışlıkla gelen tetrancus...VeeMacera ormanında yaşayan çınar ağacı...

Pamuklar Macera Ormanında

Bir tarafta macera ormanına yanlışlıkla gelen şakacı pamuk ve kimyacı pamuk

Diğer tarafta pamukların baş belası, yine yanlışlıkla gelen tetrancus...

Vee

Macera ormanında yaşayan çınar ağacı...

Tetrancus'un zarar vermek istediği çınar ağacını korumak isteyen pamuklar bakalım başarılı olabilecekler mi?


Süre: 50 Dakika


Yaş Sınırı: 3 yaş ve üzeri izleyiciler içindir.


Koreografi: DAMLA YEŞİLOVA


Oyuncular: EMRE BERKAY DİNKÇİ – ELİF ÇELİK – EMRE SAĞLAM – NUSRET TOSUN – ÖNDER SARAR


Yazan: ÖNDER SARAR


Yöneten: ÖNDER SARAR

3 yaş ve üzeri izleyiciler içindir.


Detaylar :

İl : Kocaeli

İlce : Merkez

Mekan : Alternaif Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Kemalpaşa Mah. İnönü Cad. 84/A

Başlangıç Saati : 15.04.2017 15: 00: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 16: 00: 00

Kategori : Pamuklar Macera Ormanında

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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