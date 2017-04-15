Bir tarafta macera ormanına yanlışlıkla gelen şakacı pamuk ve kimyacı pamuk



Diğer tarafta pamukların baş belası, yine yanlışlıkla gelen tetrancus...



Vee



Macera ormanında yaşayan çınar ağacı...



Tetrancus'un zarar vermek istediği çınar ağacını korumak isteyen pamuklar bakalım başarılı olabilecekler mi?





Süre: 50 Dakika





Yaş Sınırı: 3 yaş ve üzeri izleyiciler içindir.





Koreografi: DAMLA YEŞİLOVA





Oyuncular: EMRE BERKAY DİNKÇİ – ELİF ÇELİK – EMRE SAĞLAM – NUSRET TOSUN – ÖNDER SARAR





Yazan: ÖNDER SARAR





Yöneten: ÖNDER SARAR



3 yaş ve üzeri izleyiciler içindir.





Detaylar :



İl : Kocaeli



İlce : Merkez



Mekan : Alternaif Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Kemalpaşa Mah. İnönü Cad. 84/A



Başlangıç Saati : 15.04.2017 15: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 16: 00: 00



Kategori : Pamuklar Macera Ormanında



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır