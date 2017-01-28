Pamukkale Üniversitesi Öğrencilerinden Halep'e 3 Yardım Tır'ı

Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, Halep'e gönderilmek üzere topladıkları 3 yardım TIR'ı yola çıktı.



Kredi Yurtlar Kurumu yurdu kalan Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinin Kızılay ve KYK öncülüğünde Halep için topladıkları 3 TIR'ı dualarla uğurlandı. Yardım malzemelerin toplanmasına KYK'ya ait ilde ve ilçelerde bulunan yurtlarında kalan öğrenciler ve ilçe esnafları destek verdi. Kampanya, Kızılay Denizli Şubesi ile Kredi Yurtlar Kurumu Denizli Genel Merkezi arasında yapılan anlaşma çerçevesinde yürütüldü. Yaklaşık bir ay süreyle devam eden kampanyaya, kız ve erkek öğrenci yurtlarında kalan 8 bin civarında öğrenci destek verdi. Pamukkale Üniversitesi El-Biruni yerleşkesinde yapılan uğurlama törenine Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Alaattin Aktaş, Kızılay Denizli Şube Başkanı Erdal Otçu, ilçe yurtlarının müdürleri ile öğrenciler katıldı.



Müftü Ahmet Hulusi Külliyesi İmam Hatibi Ali sürücüoğlu'nun yaptığı duanın ardından yardım TIR'ları yola çıktı. - DENİZLİ