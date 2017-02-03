Pamukkale'de Sosyal Alanların Faaliyete Geçmemesine Tepki (2)

FİRMADAN AÇIKLAMA



Denizli'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan beyaz cenneti Pamukkale'de yaşanan sıkıntıyla ilgili ihaleyi alan firma Tatil Seyahat Turizm A.Ş. tarafından açıklama yapıldı. Firma, 1 Ocak 2017 itibariyle Pamukkale'deki sosyal tesislerin işletme hakkını 10 yıllık süreyle aldıklarını, her konuda resmi girişimlerde bulunarak üstlerine düşen görevleri yaptıkları, ancak tesisler için Pamukkale Belediyesi'nden alınması gereken ruhsatı alamadıkları için hizmet vermeye başlayamadıklarını belirtti. Ruhsat işlemlerinin bir an önce tamamlanması istediklerini belirten firma yetkilileri, bunların tamamlanmasının ardından Pamukkale'de eskisinden daha kaliteli bir şekilde ziyaretçilere hizmet verilmeye başlanacağını ifade etti.