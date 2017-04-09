Pamukkale'de Kurşunlanma

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Umumi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine silahlı saldırıda bulunuldu.



Alınan bilgiye göre, Pelitlibağ Mahallesi'nde bulunan Umumi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Denizli Manavcılar ve Pazarcılar Odası, sabaha karşı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla kurşunlandı.



Kooperatif yönetiminin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kooperatif ve oda binasında incelemelerde bulundu.



İçeride kimsenin bulunmadığı kooperatif binasının camına 2 kurşun isabet ettiği belirlenirken, kooperatif önündeki bir araç da kurşunlama nedeniyle zarar gördü.