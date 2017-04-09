Pamukkale'de Kooperatif Kurşunladı

DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'nde, Umumi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ne kimliği belirsiz kişiler tarafındanbu sabah saatlerinde silahlı saldırıda bulunuldu.Kapalı olduğu için kimsenin bulunmadığı kooperatif binasının camları kırılırken, kurşyunlardan biri de park halindeki biri otomobile isabet etti.



Pelitlibağ Mahallesi 1096 sokakta bulunan Umumi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi bugün sabaha karşı 05.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla kurşunlandı. Beş el silah sesi duyulurken, ardından kooperatifin girişinde bulunan cam 2 yerinden isabet aldı. Kooperatif önündeki park halindeki bir otomobile de kurşun isabet etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede 5 boş mermi kovanı buldu. Saldırı anında kooperatifin içerisinde kimsenin bulunmadığı belirlenirken polis, soruşturma başlattı. - Denizli