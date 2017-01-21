Pamukkale'de Herkese Ücretsiz İngilizce Kursu

Pamukkale Belediyesinin düzenlediği ücretsiz İngilizce konuşma kursunun ikinci etabı başladı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Gönüllü Hizmeti Akreditasyonu kapsamında yürütülen "Pamukkale'de Gönüllülük Hareketi" adlı proje çerçevesinde ilki geçen yıl yapılan İngilizce konuşma kurslarının ikinci etabı başladı.



Yabancı öğretmenler ders verecek



Pamukkale Belediyesi ile Denizli Gençlik Merkezi tarafından ortaklaşa organize edilen İngilizce Konuşma Kursu, İtalya'dan gelen ve İspanya'dan gelen 2 gönüllü yabancı eğitmen tarafından verilecek.



Toplam 150 kişinin eğitim alacağı ve 30'ar kişilik gruplar halinde 5 hafta sürecek kurslar perşembe, cumartesi ve pazar günleri, Pamukkale Belediyesinin Atatürk Caddesi'ndeki ek hizmet binasında ve Denizli Gençlik Merkezi'nde verilecek.



Gönüllülük Hareketi



Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, yabancı dil eğitiminin çok önemli olduğunu belirterek, gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla bu kursu düzenlediklerini ifade etti.



Başkan Gürlesin, "Pamukkale'de Gönüllülük Hareketi çerçevesinde gençlerin İngilizce konuşmasını sağlamak için çalışıyoruz. İlkini geçen yıl yaptığımız ücretsiz İngilizce Konuşma Kursu'nun ikinci etabı yoğun bir katılımla başladı. Gençlerimizin İngilizce konuşmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kursa katılım oldukça iyi. 5 haftalık kurs sonunda sertifika vererek gençlerimizin geleceğe hazırlanmasına katkı sağlamış olacağız." dedi.