Pamukkale'de Futbol Şöleni Başladı

Pamukkale Belediyesi tarafından 5.'si düzenlenen futbol şöleni, 42 mahalleden 61 takımın katılımıyla başladı.



Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Deliktaş Mahallesi'nde oynanan Karşıyaka Gol ve Ötesi-Pelitlibağ Tuğraspor maçının başlama vuruşunu yaparak turnuvayı başlattı.



Gürlesin, burada yaptığı konuşmada, Pamukkale Belediyesi tarafından yapılan halı sahaların bu tür organizasyonlarla şenlendiğini söyledi.



Amaçlarının bu tür turnuva ve organizasyonlarla gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu kaydeden Gürlesin, "Biz bu futbol şenliğini geleneksel hale getirdik. Bu tür etkinlikleri yıllarca devam ettirmek çok önemli, gençlere verdiğimiz değeri yaptığımız halı sahalarla göstermeye çalışıyoruz. Pamukkale Belediyesi olarak sporun ve sporcuların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu turnuvamızda 61 takım mücadele edecek ve sonunda bir takım şampiyon olacak. Önemli olan bu turnuvada yer almak. Ben turnuvamızın centilmence tamamlanmasını istiyorum. Tüm takımlara başarılar diliyorum." dedi.