Pamukkale'de 1 Yılda 9 Bin Litre Atık Yağ Toplandı

Pamukkale'de geçen yıl belediye tarafından başlatılan projeyle 9 bin litre atık yağ toplandı.



Pamukkale Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl şubat ayında imzalanan protokolle başlayan Atık Yağ Toplama Projesi ile iş yerlerinde 50, evlerde ise 5 litreye ulaşan atık yağ, belediyenin atık yağ toplama aracı ile toplandı.



Bugüne kadar 9 bin litre atık yağ toplanarak, 9 milyar litre suyun kirlenmesinin önüne geçilirken, toplanan atık yağlar biyodizelele dönüştürülerek yakıta çevrildi.



Öte yandan atık yağ toplayan vatandaşlara Pamukkale Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.



"Atık yağları lavabolara değil bidonlara dökelim"



Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, atık yağların çevreye ve yer altı sularına büyük zarar verdiğini ifade ederek, belediye olarak çevreye duyarlı oldukları belirtti.



Ev ve iş yerlerinde kullanılmayan atık yağların lavabolara dökülmeyip toplanması için 1 yıl önce proje başlattıklarını hatırlatan Gürlesin, "1 yılda 9 bin litre atık yağ toplandı. 1 litre atık yağın 1 milyon litre suyu kirlettiği düşünülürse Pamukkale Belediyesi, 1 yılda 9 milyar litre suyun kirlenmesini önlemiş oldu. Eğer bu atık yağları toplamamış olsaydık hepsi lavabolara dökülecekti. Halkımızdan bu konuda duyarlılıklarını artırarak devam ettirmelerini rica ediyorum. Çocuklarımız için daha temiz bir çevre bırakmak sadece belediyenin değil, hepimizin görevi." ifadelerini kullandı.