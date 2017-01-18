Pamukkale Belediyesinden 10 Yeni Oyun Parkı

Pamukkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 10 yeni oyun parkı inşa ettiği bildirildi.



Pamukkale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 2016'da 1 milyon liralık yatırım kapsamında 10 yeni park yaptığı bildirildi.



Mevcut 30 parkın da oyun alanlarının bakımdan geçirildiği, 25 parkın spor ekipmanlarının yenilendiği, 42 parkın da oyun zeminlerinin kauçuk ile kaplandığı belirtildi.





Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesi, yeşil alan ve park çalışmalarına çok önem verdiklerini belirterek, "Çocuklarımızın rahatça zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturduk. Çocuklarımız için ne yapsak azdır." ifadelerini kullandı.