Pamukkale Belediyesi İngilizce Kursu Başladı

Pamukkale Belediyesi'nin gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği ücretsiz İngilizce konuşma kursunun ikinci etabı başladı.



Pamukkale Belediyesi, Avrupa Gönüllü Hizmeti Akreditasyonu kapsamında yürüttüğü 'Pamukkale'de Gönüllülük Hareketi' adlı proje çerçevesinde İngilizce konuşma kurları açmaya devam ediyor. Sosyal Farkındalık Eğitimleri ve Ücretsiz İngilizce Konuşma Kursu'nun ikinci etabı yoğun bir katılımla başladı. Pamukkale Belediyesi ile Denizli Gençlik Merkezi tarafından ortaklaşa organize edilen İngilizce Konuşma Kursu, İtalya ve İspanya'da gelen iki gönüllü tarafından veriliyor. İspanyalı Marta Valls Ribos ve İtalyan Valeria Cova kursiyerlere İngilizce konuşma kursu veren gönüllü eğitmenler oldu. Toplamda 150 kişinin eğitim alacağı ve 30'ar kişilik gruplar olan kurs 5 hafta sürecek. Kurslar eğitimleri Perşembe, Cumartesi ve Pazar günlerinde Pamukkale Belediyesi'nin Atatürk Caddesi'ndeki ek hizmet binasında ve Denizli Gençlik Merkezi'nde gerçekleşecek.



"Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz"



Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, yabancı dilin önemine değinerek, "Pamukkale Belediyesi olarak her konuda eğitime çok büyük önem veriyoruz. Bu konuda gençlerimize büyük katkılar sunuyoruz. Çalışmalarımız arasında ilkini geçen yıl yaptığımız Ücretsiz İngilizce Konuşma kurusunun ikincisi başladı. Yabancı dili çok önemli. Biz de bu nedenle gençlerimizin İngilizce konuşmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kursa katılım oldukça iyi. 5 haftalık kurs sonunda sertifika vererek gençlerimizin geleceğe hazırlanmasına katkı sağlamış olacağız. Şimdiden tüm kursiyerlere başarılar diliyorum" dedi. - DENİZLİ