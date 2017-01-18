Pamukkale Belediyesi Çocukları Unutmadı

Pamukkale Belediyesi, ilçe genelinde 10 yeni park yaparken, 30 parkın da oyun grubunu değiştirdi.



Pamukkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 2016 yılında 1 milyon liralık yatırım yaptı. Ekipler, ilçe sınırları içinde 10 yeni park yaparken, mevcut 30 parkın da oyun alanlarını yenilendi. Tüm bunların yanı sıra belediye ekipleri ilçe sınırları içinde yer alan 25 parktaki spor aletlerini yeniledi. Ekipler ayrıca, 42 parkın da oyun zeminleri kauçuk ile kaplandı.



Gürlesin: "Çocuklarımız için ne gerekiyorsa yaparız"



Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, her geçen gün yatırımları daha da arttırdıklarını belirterek, "Halkımızın bize emanet ettiği görev bilinciyle her alanda durmaksızın yolumuza devam ediyoruz. Yeşil alan ve park çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın da gönlünce gülüp oynamaları için geride bıraktığımız 2016 yılında ilçe sınırlarımız içinde 10 yeni park yaptık. Ayrıca mevcut 30 parkta ise kullanım ömrünü tamamlamış ve tehlike arz eden çocuk oyun gruplarını yenileriyle değiştirdik. Oyun alanı eksik olan parklarda ise yeni oyun parkı alanları oluşturduk. Biz geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, eğitimi, güvenliği gibi önemli konularının aynı sıra oyun oynayacakları alanları da temin ediyoruz. Hedefimiz Pamukkale'de yaşayan insanların mutluluğunda pay sahibi olmak" dedi. - DENİZLİ