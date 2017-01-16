Pamukkale Belediyesi Aleyna ve Ahmet'i Sevindirdi

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, doğuştan bedensel ve zihinsel engelli olan 10 yaşındaki ikiz kardeşler Ahmet ve Aleyna Avcı'yı ziyaret etti.



Pamukkale Belediyesi, engelli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Doğuştan bedensel ve zihinsel engelli olan 10 yaşındaki Ahmet ve Aleyna Avcı ikiz kardeşleri Anafartalar Mahallesindeki evinde ziyaret eden Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ve Başkan Yardımcısı Adnan Kaya ailenin sorunlarını dinledi. Çocuklarına tekerlekli sandalye verilmesi için Pamukkale Belediyesi'ne başvuran aileye iki tane tekerlekli sandalye hediye edilerek, Ahmet ve Aleyna'nın yaşadıkları sıkıntı azaltılmış oldu. Anne Aslı Turhan, çocuklarının doğuştan engelli olduğunu belirterek, "Çocuklarım doğdukları günden bu yana onların tedavisi için hastane hastane dolaşıyorum. Çocuklarım şu anda 10 yaşındalar ve onları dışarı çıkarıp gezdirmek için tekerlekli sandalyelere ihtiyacımız vardı. Belediyemizin verdiği tekerlekli sandalye ile çocuklarımı artık rahat bir şekilde sokağa çıkarabileceğim. Bize bu desteği sağlayan Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Gülesin başta olmak üzere tüm Pamukkale Belediyesi ailesine teşekkür ediyorum Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.



Gürlesin: "Engellilerin dertleriyle dertleniyoruz"



Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, belediye olarak engelliler konusunda çok hassas olduğunu belirterek, "İlçe sınırlarımız içinde oturan engelli ve imkanı olmayan tüm vatandaşlarımız için belediye olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Tekerlekli sandalye için belediyemizden destek isteyen Ahmet ve Aleyna kardeşlere tekerlekli sandalye hediye ederek bundan sonraki hayatlarını kolaylaştırmaya çalıştık. İlçemiz sınırları içinde yaşayan ve maddi imkanı olmayan tüm engelli vatandaşlarımız belediyemize başvursunlar. Onlar için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Biz bilindik belediyeciliğin dışına çıkarak halkımızın her kesimine dokunmaya çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın da sorunlarına ortak olmak, dertleriyle dertlenmek istiyoruz" dedi. - DENİZLİ