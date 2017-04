Pamuk Üretimi Yüzde 20 Artacak"

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Türkiye'de pamuk üretiminin bu yıl yüzde 20 artış göstererek 720 bin tonun üzerine çıkacağını ve bu sayede ithalatın azalacağını belirtti.



Başkan Doğru, 'beyaz altın' olarak adlandırılan ve geçtiğimiz senelerde büyük sıkıntı yaşanan ve yurt dışından ithal edilmek zorunda kalınan pamuğun durumu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.



"PAMUĞA DESTEK ARTMALI"



Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Türkiye'nin 1 milyon 600 bin ton lif pamuk ihtiyacı olduğunu, bunun geçtiğimiz yıl 580 bin tonunu Türkiye'de üretildiğini, geri kalanının yurt dışında ithal edildiğini belirtti. Doğru, pamuğa verilen desteğin artması halinde çiftçinin ekimlerini eskisi gibi yapacağını ifade ederek, "Geçtiğimiz yıl 1 milyon tonun üzerinde pamuk ithal edildi. Bu sene yüzde 20 civarında pamukta artış olmasını, yani 720 bin tonun üzerine çıkmasını bekliyoruz. Destekler artarsa çiftçimiz eskisi gibi ekim yapmaya devam edecektir" diye konuştu.



"TOPLAM 21 ÜRÜN DESTEKLENECEK"



1 Ocak 2017 tarihinden itibaren havza bazlı destekleme modeline geçildiğini anımsatan Doğru, belirlenen 941 ilçenin her birinin ayrı bir havza kabul edildiğini ve bu ilçelerde ön plana çıkacak ürünler üzerinden fiyat-fark desteklemesi yapılacağını kaydetti. Başkan Doğru, daha sonra şunları söyledi:



"Bu kapsamda toplam 21 ürün desteklenecek. Adana'da da her bir ilçe bir havza kabul edilerek her ilçedeki ekim yapılan belli başlı ürünler belirlendi. Adana'da bizim ön planda ekilmesini istediğimiz ürünler özellikle Seyhan, Yüreğir, Karataş, Ceyhan gibi büyük ova içerisinde pamuk, soya, mısır, yem bitkileri ve buğday. Zaten yem bitkileri ve buğday, Türkiye'deki 941 havzanın hepsinde destekleniyor. Diğer ürünler de su ve toprak yapısına göre tespit edildi."



"PAMUK MISIRDA DÜŞÜŞE YOL AÇTI"



Pamuk, mısır ve soyanın ekim nöbeti yapma açısından ön plana çıktığını belirten Doğru, pamuğun fazla ekilmesinin en çok mısıra darbe vurduğunu belirterek, "Dünyada ve Türkiye'de oluşan fiyatlar sonucunda bu sene pamuk ekiminde hem Ege'de hem de Çukurova'da bir miktar artış bekleniyor. Pamuğun fazla ekilmesi en çok mısırı etkiledi. Mısırda düşüşe neden oldu" şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE'DE ŞU ANDA 1 MİLYON 600 BİN TON LİF PAMUK İHTİYACI VAR"



Çukurova'nın pamuğa dönmesi gerektiğini belirten Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, "Hem toprağın sürekli mısır ekilmesinden dolayı yorulmasını önlemek açısından hem de mısır üretenler açısından faydası var. O zaman mısır arzı fazla olmayacak ve fiyatlar da daha dengeli oluşacak. Türkiye'de şu anda 1 milyon 600 bin ton lif pamuk ihtiyacı var. Bunun geçen seneki rakamlarla 580 bin tonunu Türkiye üretti ve 1 milyon tonun üzerinde pamuk ithal edildi. Bu sene yüzde 20 civarında artış olmasını, yani 720 bin tonun üzerine çıkmasını bekliyoruz. Gelecek yıllarda hem desteklerin artması hem de çiftçinin daha fazla kazanması sonucunda, bu üretimin 90'lı yıllarda olduğu gibi 1 milyon tonlara yükselmesini bekliyoruz. Şu anda tüketimin yüzde 45'ini üretimle, yüzde 55'ini ithalatla karşılıyoruz. Destekler artarsa çiftçimiz eskisi gibi ekim yapmaya devam edecektir" diye konuştu.



