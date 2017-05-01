Pamuk Tarlasında Oluşan Dev Obruk Vatandaşları Korkuttu

Şanlıurfa Akçakale'nin Ekinyazı Mahallesi'nde Mahmut Gündoğan'ın pamuk ekimi için hazırlık yaptığı 17 dönümlük tarlada akşam saatlerinde gürültü sonrası dev obruk oluştu.

JANDARMA İNCELEME YAPTI

Gündoğdu, ailesini tarladan uzaklaştırdıktan sonra jandarmaya haber verdi. İhbarla gelen jandarmalar tarlada inceleme yaptı.

3 YIL ÖNCE DE OLMUŞ

Mahmut Gündoğan, tarlasında 3 yıl önce de obruk oluştuğunu belirterek, "O zaman DSİ tarafından 13 kamyon kaya parçasıyla çukur dolduruldu" dedi.