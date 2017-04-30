Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler

Dünyaca ünlü çocuk masalı "Pamuk Prenses ve 7 Cüceler" tiyatro seyircisiyle buluşuyor.

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler

Dünyaca ünlü çocuk masalı "Pamuk Prenses ve 7 Cüceler" tiyatro seyircisiyle buluşuyor.

Uyarlayan ve Yöneten: Umut Vardarlı

Dekor: Ferit Özen

Müzik: MASK

Süre: 50 dakika

Yaş: 3-10 yaş

Bir gün kral yeniden evlenmeye karar verir. Yeni kraliçe, kralın kızı Pamuk Prenses 'in güzelliğini kıskanır. Kralın savaşa gitmesini fırsat bilerek avcıdan onun yüreğini getirmesini ister. Pamuk Prensesi çiçek toplama bahanesiyle ormana götüren  Avcı onun yüreğini alacak kadar taş kalpli değildir. ve kraliçeye bir ceylanın yüreğini getirir. Bu arada Pamuk Prenses ormandaki birbirinden sevimli Yedi cücelerle tanışır ve onlarla yaşamaya başlar. Kötü kalpli Kraliçe'nin bunu öğrenmesi uzun sürmez. Pamuk Prensesi ortadan kaldıracak şeyi bulur.

Zehirli bir elma....

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Bursa Nazım Hikmet Kültür Evi

Mekan Adresi : 100. Yıl Mah. Ertuğrulkent Nazım Hikmet Evi

Başlangıç Saati : 30.04.2017 15: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 16: 30: 00

Kategori : Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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