Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler
Dünyaca ünlü çocuk masalı "Pamuk Prenses ve 7 Cüceler" tiyatro seyircisiyle buluşuyor.
Dünyaca ünlü çocuk masalı "Pamuk Prenses ve 7 Cüceler" tiyatro seyircisiyle buluşuyor.
Uyarlayan ve Yöneten: Umut Vardarlı
Dekor: Ferit Özen
Müzik: MASK
Süre: 50 dakika
Yaş: 3-10 yaş
Bir gün kral yeniden evlenmeye karar verir. Yeni kraliçe, kralın kızı Pamuk Prenses 'in güzelliğini kıskanır. Kralın savaşa gitmesini fırsat bilerek avcıdan onun yüreğini getirmesini ister. Pamuk Prensesi çiçek toplama bahanesiyle ormana götüren Avcı onun yüreğini alacak kadar taş kalpli değildir. ve kraliçeye bir ceylanın yüreğini getirir. Bu arada Pamuk Prenses ormandaki birbirinden sevimli Yedi cücelerle tanışır ve onlarla yaşamaya başlar. Kötü kalpli Kraliçe'nin bunu öğrenmesi uzun sürmez. Pamuk Prensesi ortadan kaldıracak şeyi bulur.
Zehirli bir elma....
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Bursa Nazım Hikmet Kültür Evi
Mekan Adresi : 100. Yıl Mah. Ertuğrulkent Nazım Hikmet Evi
Başlangıç Saati : 30.04.2017 15: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 16: 30: 00
Kategori : Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır