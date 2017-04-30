Dünyaca ünlü çocuk masalı "Pamuk Prenses ve 7 Cüceler" tiyatro seyircisiyle buluşuyor.



Uyarlayan ve Yöneten: Umut Vardarlı



Dekor: Ferit Özen



Müzik: MASK



Süre: 50 dakika



Yaş: 3-10 yaş



Bir gün kral yeniden evlenmeye karar verir. Yeni kraliçe, kralın kızı Pamuk Prenses 'in güzelliğini kıskanır. Kralın savaşa gitmesini fırsat bilerek avcıdan onun yüreğini getirmesini ister. Pamuk Prensesi çiçek toplama bahanesiyle ormana götüren Avcı onun yüreğini alacak kadar taş kalpli değildir. ve kraliçeye bir ceylanın yüreğini getirir. Bu arada Pamuk Prenses ormandaki birbirinden sevimli Yedi cücelerle tanışır ve onlarla yaşamaya başlar. Kötü kalpli Kraliçe'nin bunu öğrenmesi uzun sürmez. Pamuk Prensesi ortadan kaldıracak şeyi bulur.



Zehirli bir elma....



Detaylar :



İl : Bursa



İlce : Nilüfer



Mekan : Bursa Nazım Hikmet Kültür Evi



Mekan Adresi : 100. Yıl Mah. Ertuğrulkent Nazım Hikmet Evi



Başlangıç Saati : 30.04.2017 15: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 16: 30: 00



Kategori : Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır