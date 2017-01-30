Pamuk Prenses ve Aslan, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde seyircisiyle buluşuyor.



"Uzun yıllar önce mutlu bir ülkede bir prenses dünyaya gelmiş. Kral ve kraliçe çok mutlularmış. Kızlarının yanakları pamuk gibi yumuşacık olduğundan adını da Pamuk Prenses koymuşlar. Ancak prenses doğumundan kısa bir süre sonra annesini kaybetmiş ve kral tekrar evlenmiş. Bu evlilikten kısa bir süre sonra kral yok olmuş. Yeni kraliçe Pamuk Prensesi hiç sevmemiş, onun güzelliğini sürekli kıskanıyormuş, sonra onu ortadan kaldırmaya karar vermiş. Avcılarını çağırıp onları ormana göndermiş, ormana geldiklerinde, ormanlar kralı aslanla karşılaşmışlar ve tüm hesapları alt üst olmuş.



Grimm Kardeşler ve La fontaine'nin eşsiz masallarını, tiyatroya uyarladık. Bu iki masaldan harika bir tiyatro oyunu çıktı. Hakan Hançerli'nin tiyatroya uyarladığı oyun, tanımadığımız insanlarla sohbet etmememizi, doğru beslenmeyi, iyilik yapmanın önemini anlatıyor."



Pamuk Prenses: Ceren Altınöz



Kraliçe: Arzu Demet Karaakın



Aslan: Turgut Ezgütekin



Fare: Mehmet Fersak



1. Avcı: Atakan Anagül



2. Avcı: Murat Ceyhan