Pamuk Prenses ve 7 Cüceler" İzleyenlerle Buluşacak

Eskişehir'de "Pamuk Prenses ve 7 Cüceler" adlı tiyatro oyunu 1 Mayıs'ta izleyenlerle buluşacak.



Eskişehir 7 Cüceler Tiyatro Grubu tarafından sahnelenecek oyun, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



Saat 14.00'te, 15.00'te ve 19.00'daki oyunun biletleri Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi gişelerinden 10 lira ücretle elde edilebilecek.