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Pamuk İthalatında Azalma Bekleniyor
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Pamuk İthalatında Azalma Bekleniyor

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, pamuk rekoltesinin bu sene artacağını, bu sebeple ithalatın da azalacağını ifade etti.

Pamuk İthalatında Azalma Bekleniyor

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, pamuk rekoltesinin bu sene artacağını, bu sebeple ithalatın da azalacağını ifade etti

Kaynak: Dunya.com

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Adana