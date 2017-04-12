Pamuk İthalatında Azalma Bekleniyor
Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, pamuk rekoltesinin bu sene artacağını, bu sebeple ithalatın da azalacağını ifade etti.
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