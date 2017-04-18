Pamuk Geçidi Şehitleri 25. Yılda Anıldı

Samsunlu Astsubay İlhan Hamlı'nın da aralarında bulunduğu Pamuk Geçidi şehidi 4 astsubay, şehadetlerinin 25. yılında anıldı.



Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın Samsun Asri Mezarlık Şehitliği'nde mezarı başında anma programı düzenlendi. Bafra Tahirağa Mescidi İmamı Necattin Boyun tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua yapıldı. Merasime; Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın annesi Bedriye Hamlı, ağabeyi Ayhan Hamlı, devre arkadaşları emekli Astsubay Kıdemli Başçavuşlar; Murat Saatçi, Namık Yüksel, Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, şehit yakınları ve gaziler katıldı.



Dört kahraman astsubay



Merasimde, Iğdır Doğubayazıt Devlet Karayolu üzerinde Iğdır kırsalında Pamuk Geçidi mevkisinde 18 Nisan 1992'de uğradıkları hain saldırıda şehit olan Astsubaylar İlhan Hamlı, Mustafa Karaçimen, Erkan Iğdır, Naci Yıldırım ve bütün şehitler anıldı. İlhan Hamlı'nın kabri başında okunan Kur'an-ı Kerim, şehitlerin ruhuna hediye edildi.



Şehit İlhan Hamlı'nın annesi Bedriye Hamlı yaptığı açıklamada, "Tam çeyrek asırdır mavi gözlü paşam Samsun'da Asri Mezarlık Şehitliği'nde diğer Samsunlu şehitlerimizle birlikte vatanı için, milleti için, bayrağı için nöbet tutuyor. Yaşı hala 29. Ama benim yaşım 81 oldu. Şimdi biz, yaşamayan hiç kimsenin anlayamayacağı kadar ağır bir yük altındayız. Şuna inanın: Teröristler sadece evlatlarımızı değil, bizleri de aile olarak şehit ettiler. Biz sadece evladımızı kaybetmedik, yaşama dair birçok şeyimizi de bu hain saldırının beraberinde kaybettik. Elbette oğlumun şehit olmasından büyük bir gurur duyuyorum. Onun yeri cennet, bunun için de her zaman gözümün gördüğü, dilimin döndüğü kadar Kur'an okuyor mavi gözlü paşama ve bütün şehitlerimize dua ediyorum. Allah hiç kimseye şehit acısı yaşatmasın, yaşayanlara da sabır versin. Şehidimizin 25. şehadet yıldönümünde bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN