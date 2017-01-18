Pamuk Çukurova'nın Yeniden "Beyaz Altını" Olacak

ÖMER FANSA - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'da 2011'de 308 bin 560 ton olan üretim miktarı 130 bin ton civarına gerileyen pamukta, Milli Tarım Projesi'yle üretim artışı hedefleniyor.



Sağladığı katma değerle "beyaz altın" olarak adlandırılan pamuğun en önemli üretim alanlarından biri olan Adana'da üreticilerin farklı ürünleri yönelinmesi gibi nedenlerle düşen üretimin artmasına yönelik çalışmalar yapılıyor.



Pamukta artan maliyetlere karşı çiftçi için en önemli dayanak unsuru olan destekleme fiyatlarının 2011'de kilogram başına 42 kuruşa, 2012'de 46 kuruşa, 2013'te 50 kuruşa, 2014'te 55 kuruşa, 2015'te 65 kuruşa ve geçen yıl ise 75 kuruşa yükseltilmesine karşın beklenen artışın gerçekleşmedi.





Havzada 2011'de 567 bin 723 dekar alanda 308 bin 560 ton olan üretim 2012'de 455 bin 836 dekar alanda 239 bin 91 tona, 2013'te 381 bin 475 dekarda 212 bin 35 tona, 2014'te 363 bin 898 dekarda 204 bin 467 tona, 2015'te 267 bin 471 dekarda 138 bin 612 tona geriledi.



Geçen yıla ait üretim rakamların da 100 bin tonun üzerinde ancak geçen yıldan az olacağı tahmin edildiği bildirildi.



"Pamuk yerine mısır"



Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllara göre pamuk üretiminde devamlı azalmalar yaşandığını söyledi.



Üretici pamuktan iyi para kazandığı dönemler olduğunu aktaran Bilgiç, özellikle son 25 yılda maliyetlerin artması, mısır gibi daha az maliyetle daha fazla para kazandıran ürünlerin tercih edilmesiyle üreticinin pamuktan vazgeçmeye başladığını dile getirdi.



Bilgiç, pamuğun her yönüyle katma değeri yüksek bir ürün olduğunu belirterek, "Bütün kullandığımız iplik, giyim, dokuma, konfeksiyonun ana ham maddesi pamuk. Yani, doğumdan ölüme kadar pamuksuz bir hayat düşünmek mümkün değil." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Milli Tarım Projesi kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli'nin pamuğu tekrar eski günlerine kavuşturacağını belirten Bilgiç, şunları kaydetti:



"Milli Tarım Projesi, yerli üretimi teşvik ederek pamuk gibi ürünlerin yerli kaynaklardan temin edilmesinin önü daha fazla açacak. Ben yıllar içinde çok uzun süre olmaksızın pamukta dışa bağımlılığımızın tamamen ortadan kalkacağına inanıyorum. Bu projeyle üreticimiz üzerine düşeni fazlasıyla yapar. Mili Tarım Projesi, Türk tarımını tekrar ayağa kaldırılacak. Bu topraklar Türkiye'de en çok sulanan topraklar. Verimi çok yüksek olan topraklar. Pamukta geçmişte yaşadığımız filmlere konu olan beyaz altın dönemini tekrar yaşayacağımıza inanıyorum. Projeyle üretimde büyük bir sorun olan plansız üretimin de önüne geçilecek. Mahsulün tarlada kalması artık yaşanmayacak. Projeyle çiftçinin neyi, nerede, ne zaman ekeceği, ne kadar pirimi ne zaman alacağı gibi konular belirlenecek. Onun için Milli Tarım Projesini biz, heyecanladıran bir proje olarak görüyoruz. Ben bunda başarılı olacağımız da inanıyorum."



Pamuk üretim rakamları





YILLAR EKİLEN ALAN (Dekar) ÜRETİM (ton) 2011 567.723 308.560 2012 455.836 239.091 2013 381.475 212.035 2014 363.898 204.467 2015 267.471 138.612 2016 245.000 (tahmini) 110.000 (tahmini)