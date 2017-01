Pamela, 6 Ocak'ta Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde müzikseverlerle buluşuyor.



Heidelberg doğumlu ABD'li bir baba ve Türk bir annesi olan şarkıcı Pamela, babası NATO'da görevli olduğu için sürekli Almanya'da ikamet etmiş, annesiyle babasının ayrılması sonucu 15 yaşından itibaren Türkçe öğrendikten sonra, başlangıçta çeşitli televizyon dizilerinde roller üstlenmiş ve vokalistlik yapmış, daha sonra da çıkardığı üç albüm ile ün kazanmış bir Türkçe rock şarkıcısı ve Türk dizi, sinema oyuncudur. Pemela, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi mezunudur.



Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur. "Atları da vururlar" müzikalinde Okan Bayülgen ve Fikret Kuşkan ile birlikte rol almış, "Lahmacun ve Pizza" dizisinde oynamış, Teoman'a vokalistlik yapmıştır. Ünlü sanatçı Burak Sergen'le kısa bir evlilik yapmıştır. 2004 yılının Haziran ayında Mucizeler Komedisi adlı müzikalde 'dişi melek' rolünü üstlenmiştir. İlk albümü, "Eğer Dinlersen"i uzun bir hazırlık döneminden sonra 1 Haziran 2002'de çıkarmıştır. Rock tarzına daha yakınlaştığı ikinci albümü "Şehir Rehberi"ni ise 23 Kasım 2004'te piyasaya çıkarmış, özellikle söz ve ezgileri bir anda kitlelerin diline yerleşiveren "İstanbul" isimli şarkı ile büyük başarı elde etmiştir. 25 Mayıs 2006'da üçüncü albümü "Cehennet"i çıkarmıştır. 2010 yılında elektronik müziğe geçerek dördüncü albümü "Stil Zengini"ni 9 Mart 2010'da yayımlamıştır.



Albümün ilk klibi ise Duygu Güzelmeriç tarafından "Say What You Want" adlı şarkıya çekilmiştir.



Albümleri



2002: Eğer Dinlersen



2004: Şehir Rehberi



2006: Cehennet



2010: Stil Zengini



2013: Aç



2015 Aslanlar Gibi



2016 Seni Unutmaya Omrum Yeter mi



