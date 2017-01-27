Palyaço Burunluydu Yanlızlık

Ömer Köse'nin yazıp yönettiği "Palyaço Burunluydu Yalnızlık" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



"Bütün dünya bir sahnedir.



Ve bütün erkekler ve kadınlar



sadece birer oyuncu..."



William Shakespeare



"Yaşam denen karmaşa da var olabilme çabası hepimizin oynadığı bir oyundur aslında ve bu oyunun kurallarını bozarak yaşamak bazen sonsuz uçurum kıyılarına götürebilir yüreğimizi. Palyaço burunluydu yalnızlık da bir nebze sen, bir nebze ben, bir nebze biziz aslında. Eskiye özlemi yeni nesillere anlatabilme çabası, oyuncu olacak adayların oyunculuk yaşamını anlayabilemesini bir oyuncunun gözüyle aktarması..."



Ömer Köse