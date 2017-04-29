"Palyaço Burunluydu Yalnızlık" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.



"Bütün dünya bir sahnedir.



ve bütün insanlık,



sadece birer oyuncu..."



William Shakespeare



"Yaşam denen karmaşa da var olabilme çabası hepimizin oynadığı bir oyundur aslında ve bu oyunun kurallarını bozarak yaşamak bazen sonsuz uçurum kıyılarına götürebilir yüreğimizi. Palyaço burunluydu yalnızlık da bir nebze sen, bir nebze ben, bir nebze biziz aslında. Eskiye özlemi yeni nesillere anlatabilme çabası, oyuncu olacak adayların oyunculuk yaşamını anlayabilmesini bir oyuncunun gözüyle aktarması..."



Ömer Köse



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Tatavla Sahnesi



Mekan Adresi : Firuzağa Mah. Taktaki Yokuşu, No: 2B



Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Palyaço Burunluydu Yalnızlık



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır