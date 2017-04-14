Palu'da Hayırsever İş Adamı Cami Yaptırdı
Elazığ'ın Palu ilçesinde hayırsever iş adamı tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı.
Elazığ'ın Palu ilçesinde hayırsever iş adamı tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı.
İlçe Belediye Başkanı Mehmet Sait Dağoğlu'nun girişimiyle Palulu iş adamı Muhammet Etkeser tarafından ilçe merkezinde yaptırılan bin kişilik cami, kılınan cuma namazı ile hizmete girdi.
Caminin açılış törenine ilçe protokolünün yanı sıra, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti milletvekilleri Ömer Serdar ve Metin Bulut ile vatandaşlar katıldı.