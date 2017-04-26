Yerli müzik sahnesinde surf havası estiren Palmiyeler, 26 Nisan'da Babylon'da...



Mertcan Mertbilek, Tarık Töre, Rana Uludağ ve Barış Konyalı tarafından 2013 yılında kurulan Palmiyeler, kendileri ile aynı ismi taşıyan EP'lerini 2015 yılında yayınladı. 2016 yazında çıkardıkları "Senden Haber Yok" ve "Karbeyaz" single'ları ile ilk albümlerinin sinyalini veren ekip, 2017 Şubat'ında surf ve pop etrafında gezinen albümleri "II (Venus)" müzikseverlerle buluştu. Albüm kapak tasarımlarını ve müzik videolarını kendisi üreten Palmiyeler, görsel olarak da dikkat çekiyor. Palmiyeler, yüksek enerjili ve renkli performanslarıyla 26 Nisan'da Babylon sahnesine konuk oluyor.



Akış



20.30 Kapı Açılış



21.30 Palmiyeler



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Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Babylon Bomonti



Mekan Adresi : Tarihi Bomonti Bira Fabrikası, Birahane Sokak. BOMONTİ



Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Palmiyeler



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır