Palmiye yağı hem sağlığımızı hem dünyamızı tehdit ediyor

Türkiye'nin 2015 yılında 418 milyon dolar değerinde ithal ettiği palmiye yağı, gıda, kozmetik ve temizlik sektörü ürünlerinde yaygın şekilde kullanılıyor. 2013'te Türkiye 592 bin ton palmiye yağı ithal etti; başka bir deyişle bugün bir süpermarkete girdiğinizde reyonlarda gördüğünüz ürünlerin yaklaşık yarısı palmiye yağı ya da palmiye yağından üretilen kimyasalları içeriyor.

418 milyon dolar değerindeki palmiye yağının neredeyse tamamı Malezya ve Endonezya'dan ithal eden Türkiye, ne yazık ki dünyada bu konuda yalnız değil. Geçen 25 yılda palmiye yağı üretimi yaklaşık 6 kat artan Endonezya dünyanın da en büyük palmiye üreticisi konumuna geldi. Bu artış elbette bir anda ve kendiliğinden yaşanmadı. Üretimi arttırabilmek için palmiye yağı şirketleri yağmur ormanlarında ciddi kıyımlar yaparak, araziye palmiye yağı üretmeye yönelik ekimler yaptılar. Kısaca milyonlarca hektarlık alan palmiye yağı üretimi için yok edildi. Greenpeace'in yaptığı çalışmalar, 1990'dan bu yana Endonezya'da 31 milyon hektarlık yağmur ormanı alanının yok edildiğini öngörüyor. Bir başka deyişle Almanya'nın yüzölçümü kadar yağmur ormanı yok edildi.

"Gıda endüstrisinin yoğun olarak kullandığı palmiye yağı sadece insanları değil gezegeni de kanser ediyor" diyen Greenpeace Akdeniz Tarım ve Gıda Kampanya Sorumlusu Tarık Nejat Dinç, "Gezegenimizin en değerli varlığı yağmur ormanlarını adeta bir ur gibi saran palmiye plantasyonları uğruna bu ormanlar yakılıyor. Bunun neticesinde çok değerli karbon yutağı olması gereken bu ormanlar, atmosferde ek karbon birikimi yaratarak iklim değişikliğine karşı gezegenimizi daha da kırılgan hale getiriyor. Gezegenimizin en zengin biyoçeşitlik hazinesine ev sahipliği yapan yağmur ormanları gıda endüstrisinin doymak bilmeyen kar hırsına teslim edilirken, orangutanlar gibi, sumatra kaplanı gibi eşşiz canlılar yok olmanın eşiğine itiliyor. Endonezya ve Malezya'dan yılda yarım milyar dolarlık palmiye yağı ithalatı yapan Türkiye gıda endüstrisi de, bu kabul edilemez çevre suçuna ne yazık ki ortak oluyor" diye konuştu.

Sayısız canlı türünün yaşam alanı olan yağmur oranları insanlar için hayati bir öneme sahip. Zira ormanlar, atmosferdeki sera gazını soğurarak iklim değişikliğiyle de mücadele ediyor. Bu ormanlık alanların tahribi hem buralarda yaşayan canlı türlerini hem de insanların geleceğini tehlikeye atıyor. Sağlığımızı ve dünyamızı korumak için bu konuda söz sahibi üreticiler ve karar alıcılar, palmiye yağı kullanımından vazgeçmelidir.