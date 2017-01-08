Paletli Yüzme Kış Şampiyonası

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Gebze ilçesinde düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Ümit, Yıldız ve Küçükler Kış Şampiyonası sona erdi.



Gebze Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 20 kulüpten 247 sporcu katıldı.



Şampiyonada sporcular, dip, su üstü, tüp ve çift palet disiplinlerinde madalya için mücadele etti.



Gebze'de iki gün süren yarışların sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, TSSF Başkanı Şahin Özen tarafından verildi.