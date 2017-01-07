Paletli Yüzme Kış Şampiyonası

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Bireysel Ümit, Yıldız ve Küçükler Kış Şampiyonası, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde başladı.



Gebze Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 20 kulüpten 247 sporcu katılıyor.



Şampiyonada sporcular, dip, suüstü, tüp ve çift palet disiplinlerinde madalya için mücadele ediyor.



TSSF Spor Koordinatörü İrfan Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, paletli yüzmede geçen yıl ciddi başarılar elde ettiklerini belirterek, bu branştan dünya şampiyonu sporcu çıkardıklarını söyledi.



Bu nedenle altyapıya daha çok önem verdiklerini ifade eden Kara, "Geçen yıl bu yaş grubunda bir kere yaptığımız müsabaka sayısını bu yıl ikiye çıkardık. Hedefimiz, bu branşta daha fazla dünya şampiyonu çıkarabilmek. Hava şartlarına rağmen katılım çok iyi. Paletli yüzme lokomotif branşımız. Ciddi kulüp sayısına sahip ve olimpik olma yolunda ilerliyor. Altyapı kulüpleri ciddi şekilde hazırlanıyor. Geçen yıl çıkardığımız dünya şampiyonu buna örnek." diye konuştu.



Kara, bu yıl da milli takımlar seviyesinde ciddi başarılar beklediklerini, buna göre planlama yaparak hedefe ilerleyeceklerini kaydetti.



Şampiyona yarın sona erecek.