Paletli Yüzme Kış Şampiyonası

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Kış Şampiyonası, Çanakkale'de başladı.



Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Anafartalar Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya kadınlar ile erkekler kategorisinde, 20 spor kulübünden toplam 141 sporcu katılıyor.



TSSF Başkanı Şahin Özen, gazetecilere yaptığı açıklamada, dip, suüstü, tüplü ve çift palet disiplinlerinde yapılan organizasyonun gelecek yıllardaki paletli şampiyonalar için önemli bir yer tuttuğunu söyledi.



Bu şampiyonanın, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun 2016-2017 sezonundaki ilk müsabakası olduğunu belirten Özen, şunları kaydetti:



"Etkinliklerimize Çanakkale'de başlıyoruz. İnşallah federasyonumuz ve spor branşlarımız için hayırlısı olur. 14 Yaş Üstü Bireysel Kış Şampiyonası'na 20 spor kulübü katılıyor. Burada, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 141 sporcu mücadele edecek. Sezonun ilk yarışı olması nedeniyle de önemli bir katılım var. Paletli yüzmede geçtiğimiz yıl önemli başarılar elde etmiştik. Bu anlamda tüm spor camiasına hayırlısı olmasını diliyorum."



Şampiyona, yarın düzenlenecek final maçları ve ödül töreniyle sona erecek.