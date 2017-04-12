Palet Yüklü Tır'da Çıkan Yangını İtfaiye Söndürdü

BOLU'da, seyir halindeki TIR'ın çekici kısmında çıkan yangın, itfayie tarafından büyümeden söndürüldü.



Yangın, gece saatlerinde TEM otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. İstanbul'dan Ankara yönüne giden Necmettin Dinç yönetimindeki palet yüklü TIR'ın çekici kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çekicinin sol ön tekerlek bölümünde başlayan yangını fark eden sürücü, TIR'ı emniyet şeridine çekti. Tünel Kontrol Merkezi'nden gelen itfaiye ekibi kısa sürede alevlere müdahale etti. Yangın, dorseye sıçramadan söndürüldü. TIR'ın ön kısmında hasar oluştu.



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