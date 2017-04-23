Palet İmalathanesinde Yangın

Palet imalathanesinde yangın



KÜTAHYA - Kütahya'da, palet imalathanesi yapan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Keresteciler Sitesinde Bayram Ak'a ait palet imalatı yapılan bir fabrikada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede paletleri saran yangın büyüdü.

İhbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu güçlükle kontrol altına alınan yangında, ölen ya da yaralanan olmazken yüzlerce palet kül oldu.

İtfaiye ekipleri, yangının çıktığı fabrikadaki inceleme başlattı.