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Palet Altına Kalan İşçi Yaşamını Yitirdi

Palet Altına Kalan İşçi Yaşamını Yitirdi

Bursa'da forkliftten düşen bir paletin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Palet Altına Kalan İşçi Yaşamını Yitirdi

Bursa'da forkliftten düşen bir paletin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki bir gıda deposunda çalışan Fehmi Ömür (45), forklift üzerinden düşen bir paletin altında kaldı.

Ömür, olay yerinde hayatını kaybetti.

İşçinin cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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