Palermo'da Diego Lopez Dönemi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Palermo, teknik direktörlüğe Diego Lopez'i getirdi.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 42 yaşındaki Uruguaylı teknik adam ile 2017-2018 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.



Diego Lopez, Palermo'da bu sezon teknik direktörlük yapacak 4'üncü isim oldu. Sezona Davide Ballardini yönetiminde başlayan pembe-siyahlı ekipte sırasıyla Roberto de Zerbi ve Eugenio Corini görev yapmıştı.



Palermo, 20 takımın mücadele ettiği Serie A'nın geride kalan 21 haftasında topladığı 10 puanla 19'uncu sırada yer alıyor.